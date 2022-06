Rozhodujúci okamih: Johnson a Macron vidia príležitosť na zvrátenie vývoja vojny na Ukrajine

Britský premiér Boris Johnson a francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu vyhlásili, že na Ukrajine, ktorá bojuje proti ruským inváznym silám, vidia príležitosť na zvrátenie vývoja vojny.

Londýn však zároveň varoval pred okamžitými pokusmi o urovnanie vojenského konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom. TASR prevzala správu z agentúry AFP.

Hovorca Downing Street uviedol, že lídri Británie a Francúzska, ktorí sa stretli v nedeľu na zámku Elmau v bavorských Alpách, kde sa koná summit G7, "sa zhodli, že ide o rozhodujúci okamih pre priebeh konfliktu a existuje príležitosť zvrátiť vývoj vojny".

Johnson však Macrona varoval, že "akýkoľvek pokus o urovnanie konfliktu teraz spôsobí len trvalú nestabilitu". Ruský prezident Vladimir Putin by podľa jeho slov mohol takto získať "oprávnenie na večnú manipuláciu suverénnych štátov a medzinárodných trhov".

Macron na stretnutí s Johnsonom ocenil pretrvávajúcu vojenskú podporu Ukrajiny zo strany Londýna a obaja lídri sa zhodli na posilnení tohto úsilia a pokračujúcej blízkej spolupráci v oblastiach obrany a bezpečnosti.

Macronova prezidentská kancelária okrem toho uviedla, že Johnson prejavil "nadšenie" ohľadom myšlienky širšieho európskeho politického spoločenstva, ktorú navrhol Paríž. Táto štruktúra by zahŕňala aj nečlenské krajiny EÚ, akou je aj Británia.

Na rozdiel od šéfa Elyzejského paláca, ktorý dialóg s ruským prezidentom neprerušil, Johnson ďalšie rozhovory s Putinom odmietol. Odkedy Kremeľ rozhodol o spustení útoku na Ukrajinu, nazýva Johnson Putina "diktátorom", pripomína AFP.

Johnson novinárom po príchode na summit G7 tiež povedal, že svetoví lídri musia počítať s tým, že podpora Ukrajiny znamená aj nárast cien energií a potravín, avšak ak by Rusku dovolili vo vojen zvíťaziť, cenu, ktorú by zaplatili, by bola omnoho vyššia, píše agentúra Reuters.