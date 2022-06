Interrupcie sa po rozhodnutí USA stávajú témou číslo 1: Vo Francúzsku chcú konať

Skupina francúzskych poslancov patriacich k strane prezidenta Emmanuela Macrona chce predložiť návrh zákon, ktorým sa vo francúzskej ústave zakotvilo právo na interrupciu.

Podľa agentúry AP o tom v sobotu informovali poslankyne Marie-Pierre Rixainová a Aurore Bergéová, ktorá v parlamente vedie poslaneckú skupinu Macronovej strany Republika v pohybe (LREM).

Tento návrh sa objavil po tom, ako Najvyšší súd USA v piatok zrušil rozhodnutie spred 50 rokov a zbavil ženy ústavnej ochrany práva na interrupciu.

Právo na interrupciu vo Francúzsku je už zapísané v zákone z roku 1975. Ústavný zákon - podľa Rixainovej - vo Francúzsku upevní právo na interrupciu pre budúce generácie. "To, čo sa stalo inde, sa nesmie stať vo Francúzsku," zdôraznila Rixainová.

Bergéová uviedla, že "práva žien sú stále krehké a sú pravidelne spochybňované". Poukázala pritom na nových poslancov za krajne pravicové Národné združenie (RN), ktorí sú "zarytými odporcami prístupu žien k interrupciám". Aj vzhľadom na to si Bergéová myslí, že Francúzsko by v tejto oblasti nemalo riskovať a malo by zaistiť právo na interrupciu jeho ukotvením do ústavy.