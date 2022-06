Ukrajinská rozviedka to vidí jasne: Rusko sa snaží vtiahnuť Bielorusko do vojny, toto má byť dôkaz

Raketové útoky ruských lietadiel z územia Bieloruska sú ruská provokácia s cieľom zatiahnuť Bielorusko do vojny proti Ukrajine. Na Facebooku to uviedla ukrajinská rozviedka.

Podľa nej dovedna šesť ruských lietadiel v sobotu nadránom vletelo do bieloruského vzdušného priestoru a odpálilo 12 riadených striel X-22, ktoré smerovali na Kyjivskú, Černihivskú a Sumskú oblasť. Bombardéry vzlietli z letiska Šajkovka v regióne okolo ruského mesta Kaluga, zamierili do Bieloruska a po odpálení rakiet sa vrátili naspäť do Ruska.

Bol to prvý prípad leteckého útoku na Ukrajinu priamo z územia Bieloruska. „Dnešné ostreľovanie priamo súvisí so snahou Kremľa vtiahnuť Bielorusko do vojny na Ukrajine ako priameho účastníka,“ tvrdí ukrajinská rozviedka.

Tá v piatok informovala o tom, že Rusko plánuje útoky na obytné oblasti v Bielorusku, konkrétne v Mozyre. Do mesta už podľa ukrajinskej spravodajskej služby prišli ruské sabotážne jednotky vydávajúce sa za civilistov, ktoré sú tvorené pracovníkmi ruských spravodajských služieb a žoldniermi.

Údajne chcú použiť rovnaký scenár so sériou teroristických útokov, aký použila Moskva, keď si potrebovala nájsť zámienku pre vojnu v Čečensku. Podľa Ukrajincov chcú Rusi v Mozyre delostreleckými a raketovými útokmi zasiahnuť rafinériu, sídliská, školy a nemocnice, a následne zvaliť vinu na Kyjiv. Dôstojníci bieloruskej armády na základe týchto informácií už vraj začali evakuovať svoje rodiny z Mozyru.