Von der Leyenová vyzvala spotrebiteľov v EÚ: Šetrite energiu, stačí málo

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok spotrebiteľov v EÚ vyzvala, aby šetrili energiu.

TASR správu prevzala z agentúry DPA. Európania sa pripravujú na výpadky v dodávkach zemného plynu spôsobené ruskou vojnou na Ukrajine, píše DPA. Ak občania členských krajín znížia teplotu na vykurovanie o dva stupne Celzia a zvýšia teplotu klimatizácie o dva stupne Celzia, dosiahnu podľa von der Leyenovej úsporu energie v objeme rovnajúcom sa všetkému zemnému plynu dodanému z Ruska plynovodom Severný prúd 1 (Nord Stream 1) s dĺžkou 1224 kilometrov vedúcim po dne Baltského mora. "Je v tom veľký potenciál," povedala šéfka EK. Dodala, že je potrebné diverzifikovať zdroje energie a investovať do obnoviteľných zdrojov.

Moskva obmedzila dodávky zemného plynu do Európy v reakcii na sankcie, ktoré voči Rusku prijal Západ po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Mnohé európske krajiny sú do veľkej miery závislé od ruských zdrojov energie. Von der Leyenová pripomenula, že Rusko obmedzilo dodávky do 12 členských krajín EÚ.