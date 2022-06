Biden: Zrušenie práva na interrupciu je uvedením extrémnej ideológie do praxe

Rozhodnutie Najvyššieho súdu USA zrušiť federálne právo na interrupciu vracia Spojené štáty o 150 rokov do minulosti.

Počas piatkového mimoriadneho televízneho vyhlásenia z Bieleho domu to uviedol americký prezident Joe Biden, informovali agentúra AFP a televízna stanica CNN. "Najvyšší súd USA dnes výslovne odňal americkým ženám ústavné právo. Neobmedzil ho. Jednoducho ho odobral. To sa ešte nikdy nestalo," vyhlásil Biden. "Súd ako dôvod (zrušenia rozsudku Roeová verzus Wade) uviedol štátne zákony kriminalizujúce interrupcie, ktoré siahajú až do 19. storočia. Súd doslova vrátil Ameriku o 150 rokov späť," dodal šéf Bieleho domu. Podľa Bidena je najnovšieho rozhodnutie súdu "realizáciou extrémnej ideológie" a z jeho pohľadu ide o "tragickú chybu".

Prezident USA v prejave sľúbil, že bude pokračovať v boji za reprodukčné práva žien, a vyzval voličov, aby počas nadchádzajúcich volieb do Kongresu volili zákonodarcov, ktorí budú pracovať na uzákonení práva na umelé prerušenie tehotenstva. "Túto jeseň je Roeová verzus Wade na hlasovacom lístku," povedal Biden s odkazom na prelomové rozhodnutie z roku 1973, ktorým sa interrupcia stala legálnou na federálnej úrovni.

Prezident USA ďalej vyzval občanov, ktorí plánujú proti piatkovému rozhodnutiu Najvyššieho súdu protestovať, aby sa demonštrácie zaobišli bez násilia. Otázka umelého prerušenia tehotenstva rozdeľuje americkú spoločnosť. Podľa nedávneho prieskumu spoločností Politico a Morning Consult bolo 53 percent voličov v USA proti zrušeniu rozsudku Roeová verzus Wade.