Svadobné šaty za 3,50 €?! Nevesta na svojom veľkom dni poriadne ušetrila: Výsledok vás prekvapí

Nevesta zohnala svadobné šaty za necelé štyri americké doláre (3,56 eur).

Jillian Lynchová z amerického Ohia sa 13. mája 2022 vydala za muža, s ktorým bola 13 rokov, píše New York Post s tým, že svadobné šaty hľadala v second hande. Tvrdí, že to, že by šla do obchodu so svadobnými šatami, jej ani nenapadlo. „Snažím sa byť šetrná,“ prezradila novomanželka. Párik hovorí, že po veľkej svadbe nikdy netúžil. Ich oslava lásky sa preto niesla v menšom duchu. Bolo na nej 30 hostí – väčšina priateľov a rodiny.

Jillian vyhlásila, že na svoju svadbu chce len niečo jednoduché a biele. Dúfala pritom, že sa vyhne tradične prepracovaným svadobným šatám. Prešla niekoľko obchodov. V jednom z nich našla úplne nové šaty, dokonca s visačkami, mesiac pred svadbou.

Nové svadobné šaty od návrhárky, ktorá je autorkou týchto šiat, pritom podľa portálu stoja 220 dolárov (208,89 eur). Šaty si však musela nechať upraviť na svoju veľkosť, to ju stálo 110 dolárov (104,44 eur). Topánky ju vyšli osem dolárov (7,60 eur). Celkovo za svoj svadobný outfit zaplatila mimoriadne málo, a teda necelých 122 dolárov, čo je v prepočte 115,60 eur.