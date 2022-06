Vladimir Putin drží Európu v pasci: Lídri Únie neskrývajú obavy

Rusko postupne priškrcuje dodávky plynu a Európa sa vážne obáva úplného zastavenia dodávok.

Európskych lídrov čoraz viac znepokojuje možnosť úplného zastavenia dodávok ruského plynu. Taliansko požaduje zvolanie zasadnutia predstaviteľov EÚ, na ktorom by sa o tom diskutovalo. Ruský koncern Gazprom v priebehu uplynulých týždňov obmedzil dodávky plynu do Európy približne o 60 %, čo spôsobilo, že Nemecko, Taliansko, Rakúsko a Holandsko signalizovali, že sa možno vrátia k uhliu.

Európska únia, ktorá takmer 40 % svojej spotreby pokrýva dodávkami z Ruska cez plynovody, sa snaží v reakcii na vojnu Moskvy proti Ukrajine urýchlene zmenšiť svoju závislosť od ruských uhľovodíkov.

"Rusko znižuje po troškách znižuje dodávky, do niektorých krajín takmer o 100 %, do iných o 10 %, 15 %," uviedol v piatok pre CNBC vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú politiku Josep Borrell. "Nemyslím si, že zastavia plyn cez noc, predovšetkým keď sa blíži leto a plyn nie je počas leta strategickou zbraňou. Avšak zima môže byť ťažká a my v Európe musíme byť pripravení."

Luxemburský premiér Xavier Bettel na otázku CNBC, či sa obáva, že Rusko môže úplne zastaviť dodávky plynu, odpovedal: "Som si plne vedomý, že môže. Môže. Je to len jeho rozhodnutie." Bettel podčiarkol dôležitosť faktu, že všetky členské štáty EÚ spoločne rozhodujú o postupe v tejto záležitosti. "V Moskve môže jeden človek sám rozhodnúť o zastavení energií do Európy."