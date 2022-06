Sekli s tým ešte viac: Pozrite, ako naši susedia obmedzili nákup paliva! Veľká zmena

Od piatka rána bude možné na čerpacích staniciach maďarskej ropnej spoločnosti MOL v Maďarsku nakúpiť denne iba 50 litrov základných druhov benzínu a nafty za regulované ceny, informuje spravodajca TASR v Budapešti na základe správy servera index. hu.

Doteraz bolo možné natankovať denne najviac 100 litrov pohonných látok so zastropovanou cenou. Krok MOL-u podľa servera môže súvisieť so správou, že v júli a v auguste sa očakáva nedostatok pohonných látok v Maďarsku. Medzi príčinami môže byť vyššia spotreba v poľnohospodárskom sektore z dôvodu žatvy, havárie v rakúskej rafinérii OMV, ale aj požiari v rafinérii MOL v Százhalombatte pred poldruha týždňom.

Maďarská vláda rozhodla o predĺžení platnosti nariadenia o úradných cenách základných druhov potravín a pohonných látok do 1. októbra. Oznámil to 16. júna na sociálnej sieti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Aktuálne moratórium na úvery a zmrazenie úrokových sadzieb v rámci série opatrení, ktorých cieľom je ochrana obyvateľstva, predĺžil kabinet až do 31. decembra 2022.

Maďarská vláda od 15. novembra 2021 nariadila úradnú cenu základných druhov pohonných látok vo výške 480 forintov (1,20 eura) za liter a v rámci politiky znižovania režijných nákladov domácností dostávajú obyvatelia energiu už dlhšiu dobu za fixnú cenu. Začiatkom tohto roka Orbánov kabinet rozhodol aj o regulovaní cien šiestich potravinových produktov.