Nová štúdia: Aha, koľko životov zachránili vakcíny proti covidu! Mohlo ich byť viac, ak...

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 zachránili počas prvého roka očkovania takmer 20 miliónov životov. Ešte väčšiemu počtu úmrtí by sa dalo zabrániť, ak by krajiny dosiahli ciele týkajúce sa vakcinácie. Vyplýva to z prvej veľkej modelovej štúdie, ktorá bola vo štvrtok publikovaná v odbornom časopise The Lancet Infectious Diseases, informovali agentúry AFP a AP.

Autori štúdie zhromaždili údaje zo 185 krajín a teritórií v období od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021. Ide o prvý pokus odhadnúť počet úmrtí, ktorým sa priamo alebo nepriamo predišlo vďaka očkovaniu proti covidu. Vedci odhadli, že sa podarilo zabrániť 19,8 milióna úmrtiam v spojitosti s COVID-19 z potenciálnych 31,4 milióna úmrtí, ku ktorým by došlo, keby neboli dostupné žiadne vakcíny. Odborníci použili oficiálne údaje a odhady (keď neboli k dispozícií oficiálne údaje) o úmrtiach spojených s covidom i celkových nadmerných úmrtiach z každej krajiny. Ďalšia vakcína proti covidu na dosah obyčajným ľuďom: Európska lieková agentúra odporučila registráciu Tieto analýzy boli porovnané s hypotetickým alternatívnym scenárom, v ktorom nebola podaná žiadna vakcína. Modelová štúdia zohľadnila rozdiely v úrovni zaočkovanosti, ako aj rozdiely v účinnosti vakcín na základe typov očkovacích látok, o ktorých je známe, že sa primárne používali v každej krajine. Čína nebola do štúdie zahrnutá z dôvodu veľkého počtu obyvateľov a neistoty v súvislosti s vplyvom pandémie na tamojšie úmrtia.