Bývalý pápež Benedikt čelí žalobe v kauze sexuálneho zneužívania

Žaloba podaná v Nemecku proti katolíckemu kňazovi obvinenému z pedofílie sa snaží zistiť, či sa bývalý pápež Benedikt XVI. a ďalší duchovní previnili v starom prípade sexuálneho zneužívania detí.

Informovali o tom agentúry DPA a Reuters. Takzvanú deklaračnú žalobu podal 38-ročný muž z Bavorska, ktorý tvrdí, že ho v detstve zneužil kňaz, uviedla stanica Bayerischer Rundfunk (BR) spoločne s novinárskou skupinou Correctiv a týždenníkom Die Zeit. Emeritný pápež sa podľa žaloby previnil tým, že ako mníchovský arcibiskup z rokov 1977 až 1982 "poznal všetky okolnosti" a "minimálne dopustil, aby tento kňaz svoje činy opakoval".

Žaloba mieri proti kňazovi Petrovi H., Benediktovi, jeho následníkovi v pozícii mníchovského arcibiskupa Friedrichovi Wetterovi a ďalšiemu cirkevnému predstaviteľovi. Mužovi, ktorý si želá zostať v anonymite, bolo podľa médií 11 až 12 rokov, keď mu podľa neho kňaz ukazoval pornografiu a sexuálne ho zneužíval.

Prípad by mohol byť precedensom v zúčtovaní so zneužívaním zo strany duchovných, ak by viedol k tomu, že sa možnou vinou cirkevných predstaviteľov bude prvýkrát zaoberať civilný súd, pripomína agentúra Reuters.

V januári zverejnená správa o zneužívaní v arcidiecéze v Mníchove a Freisingu v rokoch 1945 až 2019 viní Josepha Ratzingera - neskoršieho pápeža Benedikta XVI. - z toho, že v čase svojho pôsobenia na pozícii mníchovského arcibiskupa v štyroch prípadoch nezakročil proti duchovným podozrivým zo sexuálneho zneužívania. Benedikt neskôr pripustil, že sa pri riešení prípadov sexuálneho zneužívania v čase, keď zastával túto pozíciu, stali chyby, a požiadal o odpustenie. Jeho právnici však tvrdia, že nenesie žiadnu priamu vinu.