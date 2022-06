Sestrička si podmanila TikTok: Svojimi zážitkami s umierajúcimi ľuďmi dojme nejedného človeka

Rozpráva príbehy o smrti. Sestrička z hospicu sa stala nečakanou hviezdou na TikToku, kde rozpráva o svojich interakciách s umierajúcimi pacientmi.

Ako píše New York Post, 59-ročná Penny Smithová začala zdieľať príbehy o svojej práci v hospicovom centre v štáte Washington pred dvoma rokmi. Teraz sa môže pochváliť neuveriteľnými 444-tisíc sledovateľmi. Penny je presvedčená, že existuje život po smrti a práve to dojíma jej publikum. „Neverila som v posmrtný život, kým som nerobila túto prácu. Najviac ma zasiahne, keď vám umierajúci človek povie, že ho navštevuje niekto, kto už zomrel. To sa môže stať, keď je človek úplne príčetný a jasne schopný povedať, koho vidí,“ vysvetlila.

„Vidieť ľudí, ktorí vidia ‚duchov‘ alebo akúkoľvek entitu, ma utvrdilo vo viere, že existuje niečo viac – čo mi pomohlo vyrovnať sa so smrťou môjho otca,“ dodala. Živo spomenula jeden incident, keď jej starší pacient tvrdil, že videl svoju manželku v strope v rohu miestnosti. „Povedal mi, že po neho príde, nie dnes, ale zajtra,“ hovorí Penny. Muž nasledujúci deň zomrel.

Penny pracuje ako zdravotná sestra v hospici už 17 rokov. Za tie roky sa jej zdôverili tisíce pacientov. „Všeobecne povedané, umierajúci ľudia hovoria o tom, že si želajú, aby menej pracovali, trávili viac času s rodinou a podobne,“ povedala. Najviac ju však zasiahlo priznanie jedného pacienta s rakovinou. Prial si, aby nikdy nepodstúpil chemoterapiu kvôli rakovine pľúc. Krátko nato zomrel.