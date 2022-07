Na záhrade si vlastnoručne urobila bazén: Reakcie okolia ju dostali do kolien

Žena si na záhrade „postavila“ vlastný bazén, všetko ju to stále len 20 libier (23 eur 19 centov).

Britský bulvárny portál The Sun informuje o používateľke sociálnej siete TikTok, ktorá zverejnila video, v ktorom svoj vynález prezentuje. Noviny však upozorňujú predovšetkým na negatívne komentáre, ktoré niektorí ľudia zanechali pod videom. V ňom ukazuje svoj provizórny bazén hovoriac, že si ho sama vykopala, aby prekonala neznesiteľnú vlnu horúčav. Hrdo dodáva, že ju to stálo 20 libier.

Kreatívna majiteľka vystlala dieru dvoma vrstvami modrej plachty. Potom ju zaplnila vodou. Podľa portálu do nej pridala aj chlór. Video na sociálnej sieti v čase písania článku nazbieralo už viac ako 300-tisíc „lajkov“. Mnoho ľudí pritom jej snahu pochválilo. Našli sa však aj takí, ktorí nešetrili nezmyselnou kritikou: „Toľko kopania len kvôli jednému teplému dňu.“ Ďalší napísal provokatívne: „Ako to vyprázdnite?“

The Sun zhrnul odpovede staviteľky reagujúce na neopodstatnenú a zvláštnu kritiku: „1. Celý týždeň bolo od 27 do 32 stupňov. Mrzí ma, že Ty si mal teplo len jeden deň. 2. Môže vám byť ukradnuté, koľko som sa s tým natrápila. 3. Bazén vyprázdňujem pomocou vedra, pričom mi to trvá päť minút. 4. Nevadí mi práca, nie som lenivá. Preto som si bazénik nemusela kupovať. 5. Vyzerá to ako rybník, pretože som to tak vykopala. 6. Leto sa práve začalo, ja mám na záhrade bazén obkolesený kvetmi. Môžem si ho užívať koľko chcem. Ak Ťa to rozčuľuje, je mi to ľúto.“