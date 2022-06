Dramatické pristátie v Miami: Lietadlo sa šmýkalo po bruchu! Toto by nechcel zažiť nikto

Pristátie ako z akčného filmu! Až 137 osôb na palube lietadla sa už zrejme v duchu lúčilo so svojimi najbližšími, keď ich lietadlo dopadlo na letisko v Miami a chvíľu nato vzbĺklo. Rýchly zásah záchranných zložiek však zabránil stratám na životoch.

Stroj MD-82 patril dominikánskej spoločnosti Red Air. V utorok večer smeroval zo Santa Dominga v Dominikánskej republike do Miami. Let prebiehal hladko až do okamihu, keď posádka začala pristávať. Podľa amerických úradov zlyhal lietadlu po dotyku s dráhou predný podvozok. Následne sa zlomil aj hlavný podvozok a stroj sa po bruchu šmýkal po pristávacej dráhe. Prerazil pritom malú budovu a komunikačnú vežu.

🇺🇸 — VIDEO UPDATE: The moment the Red Air plane carrying 126 passengers crash landed earlier at Miami international airport. As reported, only 3 people were transported to the hospital and are being treated for minor injuries.



pic.twitter.com/b7XEae8IhQ June 22, 2022

Vzápätí vzbĺkla zadná časť lietadla, kde má tento typ motory. Na palube sa v tom čase nachádzalo 126 cestujúcich a jedenásť členov posádky. Vďaka pohotovému tímu hasičov a zdravotníkov, ktorí do minúty dorazili na letisko, utŕžili ľahké zranenia len tri osoby. „Stalo sa to počas jednej minúty a potom ste mohli cez okno vidieť všetkých záchranárov robiť si svoju prácu,“ uviedol jeden z pasažierov pre televíziu CBS Miami. Plamene uhasili pomocou hasiacej peny. Cestujúci môžu hovoriť o veľkom šťastí. Na evakuáciu si totiž brali aj svoju batožinu a ak by hasiči nedorazili včas, plamene a dym by sa rýchlo rozšírili a veľká časť pasažierov by v nich zahynula.

Havarovaný stroj MD-82