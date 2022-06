Španielov vystrašil nezvyčajný jav na oblohe: Nič podobné v živote nevideli!

Uchvátilo to mnohých pozorovateľov, ktorí si nad týmto úkazom lámali hlavu, píše agentúra Reuters. "Bol to asi najveľkolepejší jav, aký som kedy na oblohe videl," povedal novinárom očitý svedok menom Miguel J. Cruz. Nakrútil aj video, ktoré Reuters získal. Zachytávalo niekoľko žiarivých objektov pohybujúcich sa po oblohe nad juhošpanielskou provinciou Granada – a ako horeli, ešte sa rozmnožili.

Cruz videl oznam o padajúcich troskách z horného stupňa čínskej rakety CZ-2F a osobitne kvôli tomu išiel loviť zábery z balkóna. "Nemal som veľké nádeje, ale dnes v noci mi šťastie prialo," dodal.

OUR NETWORK RECORDED THE CHINESE ROCKET CZ-2F REENTRY OVER SPAIN last night. The artificial bolide #SPMN200622ART exhibited many pieces, and occurred at 22h30m UTC (0h30m local time). We got many eyewitnesses and casual recordings of people.

From Estepa @AJ_Robles 👇#DoLookUp😍 pic.twitter.com/rgzMoVD40H