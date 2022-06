Rodina dala na náhrobný kameň otca zakódovaný odkaz: Vedenie cintorína je zhrozené, to naozaj?!

Patová situácia. Rodina umiestnila na náhrobok svojho otca zakódovaný odkaz, ktorým si ho chceli uctiť. Zakročilo vedenie cintorína.

Ako uvádza portál New York Post, na cintoríne Warren-Powers v Polku v americkom štáte Iowa riešia problém, aký sa len tak často nevidí. Na náhrobnom kameni zosnulého Stevena Paula Owensa nechala rodina vytesať nápis, ktorý sa môže na prvý pohľad zdať úplne neškodný. Až keď sa lepšie prizriete, pochopíte.

Na náhrobnom kameni je sedem veršov, ktoré majú byť odkazom pre zosnulého. Keď sa však pozriete na prvé písmená každého veršu, pochopíte. Na náhrobnom kameni je epitaf „f**k off“, čo je v preklade veľmi nemiestna nadávka v anglickom jazyku.

Rodina povedala, že práve toto bola fráza, ktorú Steven často zo žartu používal. „Určite to bol jeho prejav lásky. Ak ťa nemal rád, nerozprával sa s tebou. Ide len o to, kým bol,“ povedala pre médiá jeho dcéra Lindsay Owensová.

Zamestnanci cintorína však boli údajne od začiatku proti tomuto nápadu na náhrobnom kameni a podľa ich slov nadávky nemajú čo robiť na mieste večného odpočinku ľudí.

Rodina Owensová však dúfa, že nápis na kameni bude môcť zostať. „Nikto nikoho nenúti, aby tam išiel a pozeral sa na to. Je to voľba, ktorú musíte urobiť. Neurobili sme to preto, aby sme niekoho urazili, nahnevali alebo zranili niekoho city. Urobili sme to, pretože to bol náš otec a milujeme ho, a tak si ho pamätáme,“ povedal syn Zachary Owens. Podľa miestnych médií na cintoríne náhrobok stále stojí.