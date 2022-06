Hľadajú utečencov z Alcatrazu: FBI zverejnila nové portréty väzňov, ktorí zmizli pred 60 rokmi

Videli ste týchto mužov? S takouto prosbou sa obrátila FBI na americkú verejnosť.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Výzvu sprevádzajú portréty troch starčekov. Takto by dnes mohli vyzerať väzni, ktorí v roku 1962 utiekli z Alcatrazu. Ak ešte žijú, všetci majú viac ako 90 rokov. Pritom ich už 10 dní po úteku označili za mŕtvych. Podľa vtedajších agentov FBI sa utopili v zradných vodách Sanfranciského zálivu. Neskoršie indície však prinútili detektívov zmeniť názor.

Bratia John a Clarence Anglinovci si odpykávali 15 rokov a Frank Morris 14 rokov za bankové lúpeže. Tak dlho sa im však nechcelo čakať. Rok pracovali na tom, aby rozšírili dieru okolo kovového vetracieho otvoru. Potom sa dostali na strechu a po potrubiach pri väzenských sprchách zliezli z výšky 15 metrov. Následne zmizli na mori. Hoci ich pokladali za mŕtvych, ich telá sa nikdy nenašli a agenti sa až omnoho neskôr zaoberali informáciami o náleze plte na brehu a krádeži auta tromi mužmi v tú noc.

Ba čo viac, v roku 2013 prišiel na FBI list podpísaný menom John Anglin. V ňom pisateľ tvrdil, že jeho dvaja kumpáni dožili svoj život pod inými menami a on má rakovinu. Ponúkal, že sa vzdá, ak mu zaistia, že si odsedí nanajvýš rok a poskytnú mu liečbu. Ani z tejto stopy nič nebolo. Ak by stále žili, John Anglin by mal 92 rokov, jeho brat Clarence 91 a Frank Morris 96 rokov. Pri ich opise uviedla FBI aj jazvy a tetovania, ktoré mali.

Alcatraz