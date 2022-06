V Číne začína festival pojedania psov: Aktivisti sú v pozore! Odporné, ako so zvieratami zaobchádzajú

Čínska polícia zadržala nákladné auto, ktoré viezol 386 psov určených na porážku na každoročnom festivale jedenia psieho mäsa v meste Jü-lin na juhu Číny.

Jeho začiatok je naplánovaný na utorok, na deň letného slnovratu, informuje list The Guardian. Zábery z miesta ukázali, že psov držali v zlých podmienkach, natlačených v drôtených klietkach.povedal Lin Siung, jeden z aktivistov, ktorý videl, ako polícia kamión zastavuje.

Pred tohtoročným začiatkom jü-linského festivalu psieho mäsa, ktorý do mesta každoročne priláka neveľký počet ľudí, našli čínski aktivisti kreatívne spôsoby, ako psov zachrániť. Niekoľko týždňov prechádzali čínske zákony a predpisy, aby presvedčili úrady a akcie mohla byť zrušená. "Existujú predpisy, ktoré určujú, ako sa má so zvieratami narábať. Je napríklad potrebné mať certifikát o karanténnej kontrole. Ale ľudia, ktorí psov na festival prevážali, zjavne tieto predpisy nedodržali. Museli sme to teda nielen im, ale aj úradom pripomenúť," uviedol Siao Che, aktivista za práva zvierat zo Šen-si.

Čínske ministerstvo pôdohospodárstva navyše v roku 2020 uviedlo, že psy nie sú hospodárske zvieratá určené na jedlo. Ľudia, ktorí sa podieľali na záchrane psov z kamióna, uviedli, že išlo o rôzne plemená a veľkosti. Rôzny bol aj zdravotný stav psov. Podľa záchrancov pravdepodobne išlo o ukradnutých strážnych psov, domácich maznáčikov či túlavých psov odchytených na ulici.

Aktivisti za práva zvierat sa po odhalení kamióna obávali, že niektoré psy môžu trpieť infekčnými chorobami. Nahlásili preto kamión polícii s odvolaním sa na zákony o prevencii epidémií. Po víkendovom zásahu polície boli psy odoslané do karantény, uviedli čínski aktivisti.