Zomrel prvý kyborg († 64) na svete: Neuveríte čo všetko musel britský vedec podstúpiť

Peter Scott-Morgan sa rozhodol spochybniť, čo to znamená byť človekom. K tomuto rozhodnutiu dospel v roku 2017, kedy mu diagnostikovali ochorenie motorických neurónov. Píše o tom portál Mail Online. Chcel posunúť hranice vedy, a tak sa rozhodol predĺžiť si život a stať sa plne robotický.

To Peter’s amazing rebel supporters: With a broken heart, I’m letting you all know that Peter passed peacefully surrounded by his family, and those closest to him. He was incredibly proud of all of you who supported him, and his vision of changing the way people see disability.