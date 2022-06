Prvá obeť Sky Bridge 721: Muž prešiel najdlhší most a zomrel! Čo spôsobilo jeho kolaps?

Svetový rekordér je otvorený len mesiac a už má na svedomí ľudský život! Najdlhším visutým mostom v dĺžke 721 metrov sa od 13. mája tohto roku pýšia susedia Česi.

Za mesiac ho navštívilo 45 000 ľudí, avšak jednému sa stal osudným. Muž v stredných rokoch po jeho prejdení skolaboval a záchranárom sa ho ani po hodine nepodarilo oživiť.

Nešťastie sa stalo blízko lávky Sky Bridge 721. Podľa všetkého muž lávku prešiel a potom mu prišlo zle. Podľa hovorkyne krajskej záchrannej služby Aleny Kisialy skolaboval, nastala u neho zástava krvného obehu. Ani po hodinovej resuscitácii sa ho nepodarilo záchranárom oživiť. Na miesto hneď vycestovala horská služba, zdravotníci a vzlietol vrtuľník z Hradca Králové.

Čo spôsobilo kolaps, nemožno podľa hovorkyne záchranárov jednoznačne povedať.Most je totiž vo výške len okolo 1 120 metrov nad morom. „Možno by zomrel aj pri prechádzke alebo doma,“ uvažuje Dobiáš.

Zomrieť od strachu je možné

Viliam Dobiáš, záchranár a prezident Slovenského Červeného kríža

Môže to byť stresom z výšok. Ak je strach, fóbia príliš silná, môže viesť k zlyhaniu srdca. Zo strachu človek zrýchlene dýcha, čo je sprievodný jav fóbie, nastáva prehĺbené dýchanie. Nastáva zúženie ciev, najcitlivejšie je to v mozgu a srdci. A to môže viesť ku kolapsu. Zomrieť od strachu sa naozaj dá.