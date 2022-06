Rozcítený Zelenskyj zverejnil dojímavý odkaz: Prihovoril sa všetkým otcom, aj tým na bojisku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si pripomenul nedeľňajší Deň otcov zdieľaním série fotografií ukrajinských otcov s ich deťmi, ktoré vznikli počas prebiehajúcej vojny s Ruskom. Informoval o tom portál britskej stanice Sky News.

Zelenskyj v odkaze na sociálnych sieťach napísal: "Byť otcom je veľká zodpovednosť a veľké šťastie. Dáva to silu, rozvážnosť, motiváciu ísť dopredu a nevzdať sa. A nezáleží na tom, aké to je ťažké - chrániť a brániť to najdrahocennejšie. Budúcnosť svojej rodiny, svojich detí a tak aj celej Ukrajiny."

Prezident a prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská majú dve deti - dcéru Oleksandru, ktorá bude mať v júli 18 rokov, a deväťročného syna Kyryla.

Zelenskyj zverejnil odkaz deň po tom, čo generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg vyhlásil, že vojna na Ukrajine môže trvať roky, a žiadal spojencov Ukrajiny, aby vytrvali v jej podporovaní.