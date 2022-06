Bacuľka prerazila v pornopriemysle: Búra predsudky! Namiesto sladkostí radšej dráždi mužov

Svoju kariéru rozbiehala ako operátorka sexu cez telefón. Netrvalo to dlho a blondínka Kari prešla do porno priemyslu. Jej úprimná spoveď stojí za zamyslenie.

Ako uvádza portál Daily Star, Kari Anthonyová je pre svojich fanúšikov známa skôr ako Queen Platinum Puzzy. Vo svojich videách pre dospelých vystupuje pod kategóriou „BBW“, čo znamená „veľká krásna žena“. Podľa jej slov svoj život pornohviezdy miluje, a to aj napriek kritike od ľudí ohľadom jej nadváhy a výberu povolania. Otvára jednu Pandorinu skrinku za druhou.

Kari priznáva, že mnohí ľudia majú mylnú predstavu o ženách, ktoré majú nejaké to kilo navyše, nehovoriac o takýchto ženách v pornopriemysle. „Myslím, že o veľkých umelkyniach je veľmi rozšírená mylná predstava, že všetky len jeme sladkosti a sme lenivé. Nie je to tak.Chcem vidieť viac umelkýň s nadváhou vo filmoch, kde sa s veľkými ženami zaobchádza rovnako očarujúco ako s kýmkoľvek iným v tomto odvetví alebo s kýmkoľvek iným, kto je na tejto planéte,“ povedala Kari, ktorá sama tvrdí, že

“ povedala rozhodne. Napriek tomu sama priznáva, že aj ona sa potrebovala naučiť zvládať kritiku, ktorá je bežným dôsledkom jej práce.

„Naše telá sú náš produkt, my sme naša značka. Takže keď nás niekto napadne osobne, je to viac, ako osobné, berieme to, ako bodnutie do nášho podnikania a do našej značky. Takže musíte mať veľmi hrubú kožu a nenechať tieto veci ovplyvniť vás, a to, čo robíte,“ vysvetlila. Blondínka tvrdí, že ona sama sa naučila nevšímať si kritiku iných až po tom, ako jej rodina a najbližší zistili, čím sa živí.