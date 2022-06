So strachom zo zubárov bojujú svojsky: Doktorov v plášti nečakajte! Pozrite, čo v Tokiu vymysleli

To je nápad! Zubár v Japonsku si povedal, že zatočí so strachom svojich pacientov zo zubárskeho kresla. Pozrite, čo si na nich vymyslel.

Ako uvádza portál Daily Star, doktor, zubár a riaditeľ zubnej kliniky Joji Yukawa si zaplatil službu, ktorá sa len tak často nevidí. Aby upokojil svojich pacientov počas dentálnej hygieny, sestričky a doktori majú na sebe kostýmy anime postavičiek.

„Používam iba špičkové vybavenie. Je to niečo, na čo som si dával najväčší pozor. Myslím si, že je dosť ľudí, ktorí majú zo zubárov strach až do takej miery, že majú zo zubného lekárstva fóbiu,“ povedal kreatívny doktor. „Myslel som si, že by im pomohlo, keby mohli mať dobrý vzťah s personálom. Bolo by pekné, keby mali zubára, ktorý im zuby nielen kontroluje, ale aj zubára, s ktorým by sa mohli porozprávať,“ vysvetlil.

Doktor Yukawa má aj ďalšie plány. Vysvetlil, že v budúcnosti by chcel, aby pacientov ošetroval personál v uniforme chyžnej. „Ak sa ľudia chcú len porozprávať, bola by to nepravidelná práca, ktorú normálny zubár neponúka. Zatiaľ som sa nerozhodol, ako na to pôjdem, ale vyriešim to počas otváracieho procesu,“ dodal.Prísť teda môžu aj pacienti, ktorí v priebehu dňa dlho pracujú.

Zubár Yukawa dúfa, že jeho jedinečný obchodný model pomôže ľuďom prekonať povestný strach zo zubárskeho kresla. Jeho úspech bol postavený na koncepte kaviarní, ktoré už sú v tejto oblasti veľkým hitom.