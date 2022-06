Šéf NATO si myslí, že vojna Ruska môže trvať roky: Nesmieme poľaviť v podpore Ukrajiny

Vojna Ruska na Ukrajine môže trvať roky. Povedal to v rozhovore s nemeckými novinami Bild am Sonntag generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg.

Preto by sa podľa neho nemalo poľaviť v podpore Ukrajiny. "Musíme sa pripraviť na skutočnosť, že to bude trvať roky. Nesmieme poľaviť v podpore Ukrajiny, "povedal Stoltenberg. "Aj keď náklady sú vysoké, nielen kvôli vojenskej podpore, ale aj kvôli rastu cien energií a potravín." To sa však podľa neho nedá porovnávať s cenou, ktorú Ukrajina denne platí mnohými ľudskými životmi, napísala agentúra DPA.

Stoltenberg už tento týždeň uviedol, že na summite NATO v Madride by mal byť podľa očakávania schválený balík pomoci pre Ukrajinu, ktorý krajine pomôže s prechodom zo starej, sovietskej výzbroje k štandardnému vybaveniu NATO. Summit sa uskutoční tento mesiac.

Šéf NATO očakáva, že Ukrajina bude schopná znovu vytlačiť ruské jednotky z Donbasu za pomoci ďalších dodávok zbraní zo Západu. "Ukrajinci statočne vzdorujú ruským okupantom," povedal denníku. Dodal ale, že NATO nebude zasahovať do samotných bojov. "Pomáhame tejto krajine, ale vojakov NATO na Ukrajinu nepošleme."