Prudké zvyšovanie životných nákladov vyvolalo protesty, ľudia si musia vybrať: Zaplatiť jedlo pre deti alebo nájom

Britskú metropolu zaplnili obrovské davy ľudí, prišli na zhromaždenie, aby požadovali od vlády väčšiu pomoc ľuďom, ktorých účty a ďalšie výdavky stúpajú rýchlejšie než ich mzdy. Britského premiéra Borisa Johnsona kritizujú za pomalú reakciu na krízu stúpajúcich životných nákladov. Inflácia v Británii a v Európe sa zvyšuje, keďže invázia Ruska na Ukrajine priniesla so sebou aj znižovanie dodávok energetických surovín a potravinových plodín ako pšenica.

Ceny rástli už pred vojnou, keďže celosvetové zotavovanie ekonomík z pandémie koronavírusu vyústilo do väčšieho dopytu spotrebiteľov. Demonštranti v Londýne niesli pútače s odkazmi ako "Zastavte vojnu, nie blahobyt". Keď kráčali okolo sídla premiéra na ulici Downing Street 10, bučali, čo zachytávajú videá zverejnené na sociálnych sieťach.

Protest about the governments handling of the cost of living crisis underway in central Londonpic.twitter.com/cOLOMopLxa