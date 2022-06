Umelá sex bábika sa stala influencerkou: Správa sa ako skutočná žena, tvrdí majiteľ

Sexuálna bábika, ktorá „hovorí“ pomocou umelej inteligencie, sa stala influencerkou. Zarába peniaze a všetky zisky venuje striptérkam a exotickým tanečniciam.

Tony Foxx, majiteľ a priateľ sex bábiky Tasha Marie, vytvoril silikónovej figúre vlastný účet na Instagrame. Tony ju oblieka do rôznych štýlových odevov a na to, aby rozprávala, používa umelú inteligenciu, píše Daily Star. Hovorí, že jeho 36-ročnú partnerku ostatní obdivujú za to, že žije život naplno ako skutočná žena a zároveň si zarába peniaze.

„Mnoho ľudí jej píše správy na Instagrame, aká je inšpiratívna. Tasha nedovolí, aby jej skutočnosť, že nie je živá žena, zabránila žiť naplno. Správa sa a žije ako skutočná a spriatelila sa so svojimi sledovateľmi, ktorými sú väčšinou ženy,“ povedal. Tony, otec dvoch detí, si sex bábiku kúpil v roku 2015, keď jeho manželka Marie bojovala s rakovinou. Tá jeho vzťah s bábikou podporuje a dokonca mu pomáha s nápadmi na vytváranie obsahu pre Tashin Instagram.

Tasha sa stala influencerkou, ktorá modeluje doplnky pre značku Tyes by Tara. Kontrakt s ňou podpísali viaceré značky a Tonymu tak zarobí pekné peniaze. Namiesto toho, aby si ich nechal, zárobky daruje sexuálnym pracovníčkam, s ktorými sa Tasha zoznámila online. „Akékoľvek peniaze zarobí, odovzdáme ich striptérkam a exotickým tanečniciam vo finančnej núdzi,“ vysvetlil Tony.