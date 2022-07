Objav, ktorý mení úplne všetko! Naklonovali prvé prasiatka len za pomoci robotov

Prelomový okamih! Vedci odhalili vôbec prvé klony prasiatok na svete vytvorené výlučne robotmi. Pozoruhodný prelom hlási tím na čínskej univerzite Nankai, ktorý vedie profesor Zhao Xin.

Ako uvádza portál Daily Star, sedem identických čistokrvných prasiatok rasy landrasy sa stali prvými zvieracími klonmi na svete vytvorenými iba pomocou robotickej automatizácie. Vynosila ich „náhradná“ prasnica po 110 dňoch gravidity.

Táto nová technika údajne znamená, že zvieratá môžu byť klonované iba pomocou vzorky ich genetického materiálu. Navyše, akonáhle sa vytvorí identická genetická kópia, ošípané môžu byť opakovane klonované, pričom staršie zvieratá sa nahradia každé tri roky, keď sa stanú menej plodnými. Výskum sa uskutočnil s cieľom vyriešiť obmedzenia v prístupe k špičkovým chovným zvieratám v Číne.

Univerzita Nankai uviedla, že ich práca teraz ponúka efektívne riešenie s technológiou klonovania schopnou obnoviť pôvodné chovné ošípané.

Napriek prelomu však tento proces zostáva mimoriadne komplikovaný. Použitá technológia je veľmi špičková a miera úspešnosti nie je vysoká.

Ďalšie vylepšenia sú zatiaľ nepravdepodobné vzhľadom na to, že nie je dostatok kvalifikovaných ľudí, ktorí by dokázali pracovať s touto technológiou. Bez ohľadu na to, nedávne narodenie siedmich rovnakých prasiatok pomocou technológie automatizovaného klonovania zostáva veľmi významné.