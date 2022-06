Jedna návšteva pyramídy jej zmenila život: Získala superschopnosť, nebudete veriť vlastným ušiam

Bizarnostiam sa medze nekladú. 45-ročná bola na návšteve starodávnej pyramídy. To, čo sa stalo potom, vás poriadne prekvapí.

Ako uvádza portál Daily Star, používateľka sociálnej siete TikTok Mafe Walkerová sa so svojimi sledovateľmi podelila so zaujímavou skúsenosťou. Tvrdí, že po tom, čo navštívila mexické pyramídy Teotihuacan neďaleko Mexico City, k nej prišli zvláštne sily a odomkli v nej skrytú schopnosť. Malo ísť o iné formy života z iného sveta, vďaka ktorým údajne dokáže hovoriť mimozemským jazykom. A to všetko len po jedinej návšteve pyramídy.

Mafe zverejnila na sociálnej sieti TikTok video, v ktorom chrlí nezmyselné slová spievaným hlasom, čo má byť práve mimozemský jazyk.

Len mesiac po zverejnení tohto videa Mafe pozvali do miestnej talkshow, kde porozprávala o svojej úlohe média pre mimozemský život a o tom, ako mala prístup ku „galaktickému portálu“.