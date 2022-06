V Taliansku schválili prvú asistovanú samovraždu: Mrazivé slová Federica († 44) tesne pred smrťou

V Taliansku zomrel Federico Carboni († 44) pri lekársky asistovanej samovražde. Je to prvý takýto prípad v krajine. Tamojší ústavný súd povolil asistovanú samovraždu vo výnimočných prípadoch.

Pomôcť niekomu vziať si život je v Taliansku technicky stále protizákonné. V roku 2019 však ústavný súd rozhodol, že môžu existovať určité výnimky, ak splnia prísne podmienky. Toto rozhodnutie spôsobilo silný odpor katolíckej cirkvi a konzervatívnych strán.

Federico Carboni bol kamionistom, no pred 10 rokmi pri dopravnej nehode utrpel zranenie chrbtice, po ktorom ostal paralyzovaný od krku nadol. Zdravotnícke úrady mu najprv odmietli pomôcť ukončiť život, a tak sa obrátil na súd. Vlani v novembri etická komisia schválila jeho žiadosť. Stal sa tak prvou osobou v Taliansku, ktorá získala legálne povolenie na samovraždu. Následne musel vyzbierať 5 000 eur na potrebné prístroje a smrtiace látky. So zbierkou mu pomohli ľudia.

„Nepopieram, že ľutujem, že sa lúčim so životom,“ povedal Federico pred smrťou. „Spravil som všetko, čo som mohol, aby som žil najlepšie, ako môžem so svojím postihnutím. Teraz som však na konci so silami, duševne aj fyzicky,“ dodal. Vo svojom stave potreboval 24-hodinovú starostlivosť a nemal žiadnu nezávislosť. „Teraz som konečne slobodný a môžem letieť, kam chcem,“ uzavrel. Smrtiaci kokteil si musel aplikovať sám s pomocou prístroja. Jeho rodina a priatelia boli s ním, keď zomieral.

Podmienky na smrť

Súd určil podmienky, ktoré musí spĺňať človek, ktorý chce požiadať o asistovanú samovraždu. Žiadosti potom posudzuje komisia.