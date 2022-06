3 správy o Ukrajine: Lídri sa zhodli, že patrí do únie! Rusi zajali Američanov, budú vydierať USA?

Pozrite si tri najdôležitejšie správy o Ukrajine.

1. Macron a ďalší európski lídri: Ukrajina patrí do únie!

Veľká návšteva! Lídri najsilnejších krajín Európy sa vybrali do Kyjeva. Na stretnutí s prezidentom Volodymyrom Zelenským (44) sľúbili podporu kandidatúre Ukrajiny do Európskej únie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron (44), nemecký kancelár Olaf Scholz (64) a taliansky premiér Mario Draghi (74) sa spoločne vybrali vlakom z Poľska na Ukrajinu. V Kyjeve sa k nim pridal rumunský prezident Klaus Iohannis. Lídri najskôr navštívili Irpiň na predmestí Kyjeva, ktorý bol na začiatku vojny miestom prudkých bojov. Mesto bolo zničené, podobne ako neďaleká Buča a Borodjanka.

Po jeho oslobodení našli v Irpini približne 300 mŕtvych civilistov v masových hroboch. Macron na mieste vyhlásil, že „Ukrajina musí odolávať a vyhrať“! Nedávno pritom nahneval Ukrajincov vyhlásením, že Rusko nesmie byť ponížené a Putin si musí zachovať tvár. Zrejme na neho doľahla atmosféra mesta, ktoré bolo brutálne zničené. To dal najavo aj Scholz, keď povedal, že Irpiň sa podobne ako Buča stal symbolom „nepredstaviteľnej krutosti“ a „nezmyselného násilia“. „Brutálna deštrukcia v meste je pamätníkom. Táto vojna sa musí skončiť!“ vyhlásil nemecký kancelár.

Najmä na neho sa sústreďovala pozornosť pred rokovaniami so Zelenským, ktoré boli všetko, len nie ľahké. Scholz pred cestou vyhlásil, že si nejde do Kyjeva urobiť len pár fotiek, ale spraví konkrétne veci. Na to, aké to budú, sa s napätím čakalo. Nemecko totiž zatiaľ nesplnilo žiadne zo sľubov o dodaní ťažkej techniky a Scholz sa vždy nejak vyhovoril.

V prepočte na HDP dodalo na Ukrajinu dokonca aj Slovensko dvakrát viac pomoci ako Nemecko. Za lídrami v pomoci z Pobaltia, Poľska, USA a Británie zaostáva Nemecko až osemnásobne. Po skončení rokovaní Macron a Scholz vyhlásili, že prišli podporiť okamžité udelenie štatútu kandidátskej krajiny do EÚ pre Ukrajinu. Macron sľúbil aj ďalšie húfnice. Zelenskyj od nich žiadal aj ďalšie sankcie proti Rusku.