Sudkyňa rozhodla o Babišovej sťažnosti v kauze Čapí hnízdo: Expremiérovi sa verdikt páčiť nebude

Bývalý český premiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš sa na Najvyššom súde snažil spochybniť spôsob, akým ho v marci 2022 vydala Poslanecká snemovňa na stíhanie v kauze Čapí hnízdo.

So sťažnosťou ale neuspel, vyplýva z uznesenia, ktoré Najvyšší súd zverejnil vo štvrtok. TASR informáciu prevzala zo serveru Seznam Zprávy. Babiš sa na súde sťažoval na to, že znenie žiadosti o jeho vydanie na trestné stíhanie sa výrazne líši od toho, čo následne napísal do obžaloby štátny zástupca Jaroslav Šaroch. Babišov advokát Michael Bartončík chcel preto od súdu vyjadrenie, či bol Babiš na trestné stíhanie vydaný podľa zákona.

"Medzi skutkami vymedzenými v uznesení Poslaneckej snemovne a v obžalobe absentuje podstatná zhoda v oboch znakoch, sú medzi nimi zrejmé disproporcie predovšetkým v súvislosti s popisom konania, preto ich nemožno považovať za identické," uviedol Bartončík v návrhu.

Sudkyňa Najvyššieho súdu Blanka Roušalová v uznesení napísala, že o návrhu, ktorý Andrej Babiš podal, nemôžu rozhodovať. Sťažnosť predsedu hnutia ANO preto zamietla. Podľa nej by o Babišovom návrhu mal rozhodovať sudca Jan Šott, ktorému bola kauza pridelená.

Babiša poslanci v marci 2022 opätovne vydali na trestné stíhanie na základe rovnakej žiadosti, ktorú už vyšetrovatelia poslali do Poslaneckej snemovne v roku 2017. Text Šarochovej obžaloby, ktorý spísal na konci vyšetrovania, sa však líši, pretože v porovnaní s rokom 2017 sú teraz v kauze obvinené už len dve osoby, a nie pôvodných 11.

Sudca Šott však pochybnosti, o ktorých písal Babiš, nemá. Začiatok hlavného pojednávania v kauze Čapí hnízdo určil na 12. septembra 2022. Nevyhovel tak ani žiadosti obvinených o zastavenie stíhania a zamietol aj návrh na predbežné neverejné pojednávanie.