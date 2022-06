V krajine učia chlapcov zaobchádzať s puškami AK-47: Niektorí nemajú ani 10 rokov, posielajú ich na front

Šiitskí povstalci v Jemene učia chlapcov zaobchádzať s útočnými puškami AK-47 a pripravujú ich na nasadenie do bojov.

Ukazujú to zábery, ktoré sa objavili v minulých dňoch na sociálnych sieťach. Deťom je okolo desať rokov a miestni ľudia agentúre AP potvrdili, že zábery boli vyhotovené nedávno v provincii Amran, už šiité kontrolujú. Snímky sú podľa médií dôkazom, že šiité zvanie Húsíovci nedodržiavajú dohodu uzavretú v apríli s OSN. Mali podľa nej prestať zapájať deti do bojov.

Dvaja zástupcovia Húsíovcov oznámili, že šiité v minulých dvoch mesiacoch naverbovali niekoľko stoviek detí, z ktorých najmladším je desať rokov. Posielajú ich na front teraz, v čase prímeria, ktoré využívajú na posilňovanie svojich oddielov. Podľa týchto predstaviteľov na tom nie je nič zlé, keďže chlapci vo veku desať až 12 rokov sú považovaní za mužov.

"Nie sú to deti, ale skutoční muži, ktorí by mali brániť svoj národ proti americkej a saudskoarabskej agresii a chrániť islamský národ," uviedol jeden zo zdrojov AP. Svoje mená nechceli zverejniť, aby sa vyhli ťažkostiam. Husíovci zriadili v školách a mešitách takzvané letné tábory, v ktorých pripravujú chlapcov ideologicky i vojensky.

Vojna v Jemene sa začala v roku 2014 a neprežilo ju podľa odhadov 150.000 ľudí, vrátane 14.500 civilistov. Podľa OSN medzi júnom 2020 a májom 2021 zahynulo v boji takmer 2000 detí naverbovaných šiitmi. Deti do bojov nasadzuje aj druhá strana, ale podľa OSN v menšej miere. Snaží sa tiež s praxou skončiť.

Z inej štatistiky OSN vyplýva, že v jemenskej vojne bolo zabitých alebo zmrzačených 10.200 detí, ale z tohto údaje nie je zrejmé, koľko z nich bolo nasadených do bojov. Šiitom pomáha Irán, na strane vlády stojí sunnitská koalícia vedená Saudskou Arábiou. Vojna Jemen priviedla do vážnej humanitárnej krízy.

Šíiti v apríli podpísali s OSN dohodu, v ktorej sa zaviazali, že prestanú deti verbovať a tie, ktoré už najali, do pol roka prepustia. Humanitárni pracovníci z viacerých medzinárodných organizácií zaznamenali v posledných týždňoch naopak nový nábor detí v oblastiach ovládaných šiitmi. Snaží sa doplniť svoje rady, pretože v minulých dvoch rokoch utrpeli veľké straty v bitke o strategické mesto Maríb.

Podľa týchto humanitárnych pracovníkov šiité tlačia na rodiny, aby deti posielali do táborov, aby sa tam naučili zaobchádzať so zbraňami a klásť míny. Ponúkajú za to služby aj potraviny dodávané medzinárodnými organizáciami.