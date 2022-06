Nový premiér plní sľub: Slovinsko odstráni plot na hraniciach s Chorvátskom

Slovinsko odstráni zo svojich hraníc protimigračný plot, pretože neslúži svojmu účelu a zbytočne ohrozuje životy migrantov.

Oznámil to v stredu nový slovinský premiér Robert Golob, ktorého citovala agentúra AFP. "Plot s ostnatým drôtom neslúžil svojmu deklarovanému účelu, teda k tomu, aby odradil ľudí od prekračovania našej hranice," povedal po stredajšom rokovaní vlády Golob, ktorý sa ujal funkcie 1. júna.

Na čele kabinetu nahradil Janeza Janšu, ktorý obhajoval existenciu pohraničného plota, ako aj ďalšie opatrenia proti nelegálnej migrácii. Odstránenie plota bolo jedným z prísľubov, s ktorými liberálne hnutie Roberta Goloba vyhralo aprílové parlamentné voľby. V stredu nový premiér potvrdil, že tento sľub v dohľadnej dobe splní. Polícia už podľa neho pracuje na operačnom pláne odstránenia oplotenia aj na ňom upevnených zábran z ostnatého drôtu. Plán by mal byť hotový do konca júna. Golob argumentoval, že počet nelegálnych prechodov cez hranicu s Chorvátskom sa v posledných mesiacoch napriek existencii plota opäť zvyšuje. Ponechanie bariéry, ktorá ohrozuje životy migrantov, by preto bolo podľa Goloba nehumánne.

Počas migračnej krízy z rokov 2015 – 16 prešlo cez územie Slovinska viac než pol milióna migrantov smerujúcich do Talianska, Rakúska či iných krajín západnej Európy. Slovinsko dalo vtedy na svojej hranici s Chorvátskom postaviť plot s ostnatým drôtom. Bariéra má dĺžku zhruba 200 kilometrov, čo je skoro tretina dĺžky hranice medzi oboma krajinami. Chorvátsko na rozdiel od Slovinska nepatrí do schengenskej zóny voľného pohybu.

Za prvých päť mesiacov tohto roka sa počet nelegálnych prechodov slovinských hraníc zvýšil – oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 75 percent. Podmienky v miestnych azylových a migračných centrách sú preto "veľmi zlé", upozornil Golob, ktorý súčasne avizoval opatrenia na zlepšenie tejto situácie. Organizácie na ochranu ľudských práv varujú, že migranti vyhľadávajú riskantnejšie trasy, aby sa dostali na územie Slovinska cez úseky, ktoré nie sú chránené plotom.