Kráska z Oktagonu zverejnila šteklivú selfie, nikto sa na ňu nepozrel: Všetkých zaujal detail v pozadí

Oktagonská dievčina Carly Bakerová zvrejenila pred podujatím UFC 275, tiež známym ako Vojna v Singapure, šteklivú selfie. Všetci fanúšikovia však hovoria o jej hotelovej vani.

Po príchode do hotela chcela potešiť svojich sledovateľov a na sociálnych sieťach zverejnila pomerne drzú selfie vo svojej kúpeľni. Fanúšikov však netrápila jej vypracovaná postavička, ale veľkosť vane v pozadí, píše New York Post. „Najmenšia vaňa na svete,“ napísal jeden, zatiaľ čo ďalší úsmevne dodal: „Malá vaňa alebo veľké umývadlo.“ Podobných reakcií bolo mnoho.

Carly, ktorá začala s modelingom vo veku 14 rokov, sa udržiava v špičkovej kondícii po celý rok. „Fitness je mojou najväčšou vášňou, takže chodím do posilňovne štyri alebo päť dní v týždni – šesť, ak môžem,“ povedala nedávno pre CoachMag. Napriek tomu, že v zozname oktagonských dievčat je už niekoľko rokov, predstava, že by vkročila do klietky, ju desí. „UFC si zo mňa urobilo srandu na 1. apríla, keď oznámili, že budem bojovať. Na chvíľu som bola vystrašená, že to myslia vážne,“ povedala.