Internet ovládol recept na domácu kolu: To, čo tam dajú, je len pre odvážnych

Internetový svet ovládla ďalšia „vychytávka“. Ľudia v davoch zdieľajú recept na nový letný drink. Ingrediencie vás prekvapia.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ako uvádza portál New York Post, používatelia sociálnej siete TikTok sa snažia nájsť menej kalorickú náhradu za obľúbený letný nápoj CocaCola. S nápadom prišla používateľka Amanda Jones, ktorá navrhuje zmiešať balzamikový ocot s akoukoľvek perlivou vodou. Podľa nej práve kyslá chuť balzamika je to pravé orechové pre výrobu CocaColy. Tento trik jej údajne odporučil inštruktor pilates. Jej video s novým receptom si odvtedy pozrelo viac ako 4,7 milióna ľudí.

Amanda vysvetlila, že jej inštruktor povedal, že je to „zdravá alternatíva“ koly a že ju „pije takmer každý deň“. Sama tvrdí, že aj keď sa niektorým môže zdať ako „šialená“, jej táto kombinácia chutí naozaj pripomína chuť CocaColy.

Po zmiešaní ingrediencií nápoj vyzerá podobne ako sóda so svojou šumivou, tmavou karamelovou farbou. Amanda vyzvala aj ostatných, aby to vyskúšali, čo sa, samozrejme, aj stalo. „SKÚŠAL SOM TO!! V sekcii komentárov môžem každému potvrdiť, že toto absolútne, nepopierateľne, nechutilo ako kola,“ napísal jeden muž rozhodne. Niektorí Amande na oplátku navrhli, aby pila len diétnu kolu, keď má chuť zhrešiť sladkým nápojom.