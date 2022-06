Kardashianka sa natiahla do šiat Marilyn Monroe, následky vidno až teraz: Toľká drzosť!

Šaty, ktoré sa zapísali do histórie. Oddaný fanúšik legendárnej Marilyn Monroe si všimol detail, ktorý by zachytil len málokto. Toľká drzosť!

Ako uvádza portál Daily Mail, modelka Kim Kardashian si na červený koberec na Met Gala obliekla legendárnu róbu Marilyn Monroe, ktorú mala herečka na sebe počas toho, ako spievala „Happy Birthday“ vtedajšiemu prezidentovi Johnovi F. Kennedymu v roku 1962. Luxusná „nahá róba“ bola vyšívaná krásnymi kryštálmi a mnohí si ju spájajú práve s blonďavou Marilyn.

Šaty mala na slávnostnej udalosti na Met Gala oblečené Kim Kardashian, ktorá im dala poriadne zabrať. Oddaný fanúšik Marilyn Monroe ChadMichael Morrisette si všimol, že zo šiat odvtedy odpadávajú kryštály, niektoré držia len „na vlásku“ a niektoré dokonca na šatách úplne chýbajú. Na šatách je tiež jasne vidieť, že pre Kardashianku urobili všetko preto, aby na nej boli úplne obtiahnuté.

Kim Kardashian šaty za 5 miliónov dolárov zapožičali úradníci v múzeu Ripley's Believe It or Not!, kde boli 60-ročné šaty uskladnené v prostredí s kontrolovanou teplotou. „Veľká starostlivosť bola venovaná zachovaniu tohto kusu histórie popkultúry," uviedlo múzeum Ripley's v máji. „S prispením ochrancov odevov, odhadcov a archivárov bol stav odevu najvyššou prioritou. Ver či never!, na šatách neboli vykonané žiadne úpravy a Kim sa po červenom koberci dokonca zmenila na repliku“ napísali k videu, na ktorom je Kim Kardashian, ktorá si oblieka legendárne šaty.