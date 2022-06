Českom sa prehnalo tornádo: Na hrozivom videu živel strháva strechu! Aha, akú mal silu

Českým územím Břeclavsko sa v pondelok večer prehnalo tornádo zrejme o rýchlosti okolo 150 kilometrov za hodinu.

ČTK to povedal český meteorológ Petr Münster z brnianskej pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V českom meste Lanžhot je poškodená zhruba tridsiatka domov, uviedol starosta Ladislav Straka. Hasiči mali v Břeclavsku pre počasie vyše 40 výjazdov.

Podle meteorologů je možné, že se přes Břeclavsko v pondělí večer prohnalo malé tornádo. Obyvatelé Lanžhotu ho natočili mobilem. Bouře v obci poškodila domy v několika ulicích. Hasiči hlásí čtyřicítku výjezdů. pic.twitter.com/W377cD0OGP — ČT24 (@CT24zive) June 14, 2022

Münster skúma následky tornáda a škôd priamo v Lanžhote. "Na 99 percent môžeme povedať, že to bolo tornádo s rýchlosťou odhadom okolo 150 kilometrov za hodinu," uviedol Münster. Podľa neho to naznačujú škody ako vyvrátenie statnejších stromov. "Na domoch neboli škody také veľké, popadali drevené doštičky na pokrývanie striech alebo časti striech," dodal meteorológ.

Podľa starostu mesta Lanžhot Ladislava Straku búrka závažne poškodila niekoľko domov. "Začalo silno fúkať aj s dažďom. Bolo to dosť dramatické, trvalo to chvíľku, ale prehnalo sa to v rozsahu niekoľkých ulíc jednej štvrte mesta. Takmer všetky vysoké stromy boli zničené, zlomené v polovici," popísal starosta.