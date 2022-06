Muž dostal zástavu srdca a 18 minút bol mŕtvy: Ohromné, čo dokázali jeho malé deti

Stuart Waters bol po zástave srdca na 18 minút mŕtvy. Hovorí, že za život vďačí svojim deťom.

Ako píšu noviny New York Post, 48-ročný otec v jeden večer viezol svoje deti – Sadie (10) a Jude (7) domov z futbalového tréningu. Zrazu mu prišlo zle a nereagoval. Jeho deti nezaváhali a okamžite bežali po pomoc. „Policajný dôstojník mi v tom čase povedal, že pravdepodobnosť prežitia bola jedna z 10, ale mal som šťastie. Nebola to situácia, akú by mali vaše deti zažiť, ale som na ne veľmi hrdý,“ povedal Stuart.

„Nemyslím si, že si celkom uvedomujú rozsah toho, čo sa stalo. Urobili len to, čo im prišlo prirodzené. No verím, že hlboko vo vnútri vedia, aká neuveriteľná vec sa im podarila,“ dodal. 10-ročná Sadie zaspomínala na strašný moment, keď jej otec dostal zástavu srdca. „Predtým, ako sa to stalo, otec povedal ‚och nie, zase sa to deje‘. Nevedeli sme, čo to znamená, takže Jude zostal v aute. Bola som zmätená, ale zároveň som sa bála, pretože som nevedela, čo sa deje a čo mám robiť. Tak som jednoducho utekala domov,“ opísala.

Jej 7-ročný brat Jude pokračoval: „Sadie bežala k dverám po mamu, ktorá bola vo vani. Ja som zostal v aute, aby som zistil, či je otec v poriadku, ale neodpovedal. Bol som vystrašený a trochu smutný.“ Keď bol v aute, iniciatívne odopol otcovi bezpečnostný pás. Jeho manželka Leanne si hneď dala dokopy, čo sa stalo. „Vybehla som po pomoc a vyšli dve susedky, Emma a Gemma. Vytiahli Stuarta z auta a na ceste mu začali robiť masáž srdca. Potom prišla záchranka. Oživovali ho celú večnosť,“ povedala s hrôzou. Stuart bol mŕtvy 18 minút.

„Chceli ho dostať do kómy a odviezť do Londýna, pretože nereagoval tak, ako dúfali. Nakoniec ho odviezli do nemocnice v okolí. Niekoľko nasledujúcich dní si neboli istí, čo sa stane, pretože jeho mozgu chýbal kyslík,“ dodala. Lekári sa obávali poškodenia mozgu, skeny však napokon ukázali priaznivé výsledky.

Stuart bol v nemocnici osem týždňov a v hrudníku má mini defibrilátor, aby zabránil ďalšej zástave srdca. Vrátil sa domov a už piaty týždeň sa zotavuje. Bývalý vodič kamiónu kvôli svojmu zdravotnému stavu prišiel o vodičské oprávnenie, no firma sa mu o prácu postará. Malí Sadie a Jude dostali za svoj hrdinský čin certifikát od miestnej polície.