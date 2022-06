V nemocnici skoro zomrela, no po prebudení z kómy prišiel šok: Jej snúbenec sa zachoval hrozne

Mladá žena bola niekoľko mesiacov v kóme. Po prebudení zistila, že rodičia ju nemohli navštíviť, jej snúbenec ju opustil kvôli inej a zablokoval si ju na všetkých sociálnych sieťach.

Ako píše britský Daily Mail, 25-ročná Brie Duval, ktorá pochádza z austrálskeho Perthu, žila v horskom meste Jasper v Kanade, keď sa jej v auguste 2020 stala nehoda. Brie spadla zo strešného baru a na chodník dopadla hlavou napred. Vrtuľníkom ju previezli do nemocnice v Edmontone, kde ju pri živote držali len prístroje. Lekári povedali jej rodičom žijúcim v Austrálii, že utrpela niekoľko zlomených kostí, vrátane poranenia chrbtice, dvoch krvácaní do mozgu. Dávali jej len 10-percentnú šancu na prežitie a uspali ju do indukovanej kómy.

Jej rodičia požiadali austrálsku vládu o špeciálne povolenie navštíviť svoju dcéru, pretože si mysleli, že zomrie. To bolo počas lockdownu a ich návštevu zamietli. Briina mama Clarissa povedala lekárom, aby nechali zapnutú podporu života, kým sa k nej nedostanú. No stal sa zázrak. Brie sa o tri mesiace neskôr prebudila z kómy. Trpela však amnéziou a nepamätala si svoj predchádzajúci život – vrátane toho, že mala snúbenca, s ktorým bola štyri roky.

Päť mesiacov po nehode si začala spomínať na svoj život pred kómou a pokúsila sa zavolať svojmu snúbencovi. Krutá realita ju poriadne zasiahla, keď zistila, že ju opustil a začal si s inou. Keď jej dali telefón, chcela mu zavolať, no nastal problém. „Nebol tam žiadny kontakt. Zablokoval si ma na každej platforme vrátane telefónneho čísla. Kontaktovala ma len jeho nová priateľka. Poslala mi správu, že ho prinútila, aby ma vymazal zo života. A to som bola stále v nemocnici,“ vysvetlila smutne.

Dodnes je pre ňu ťažké vyrovnať sa s tým. „Jeho činy ma stále neskutočne rania. Vôbec neviem, prečo to urobil a cítim, že som sa s tým ešte nezmierila. Nedokážem dostatočne opísať bolesť, ktorú mi spôsobil,“ povedala Brie. Po rokoch kamarátstva a štyroch rokoch vzťahu by si nikdy nepomyslela, že sa jej stane niečo takéto. „Myslela som si, že bol moja spriaznená duša. Mýlila som sa,“ dodala. Skúsenosť v nej vyvolala veľkú nedôveru v lásku a v ľudí. „Ovplyvnilo to moju dôveru nielen v romantických vzťahoch, ale vo vzťahoch všeobecne. Veľmi sa snažím, aby to tak nebolo.“