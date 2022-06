Juhokórejský minister: KĽDR dokončila prípravy na jadrový test!

Severná Kórea dokončila prípravy na ďalší jadrový test a čaká sa už len na politické rozhodnutie.

V pondelok to po rokovaní so šéfom americkej diplomacie Antonym Blinkenom povedal juhokórejský minister zahraničia Pak Čin. Blinken varoval, že v prípade, že sa KĽDR rozhodne test uskutočniť, bude odozva USA a spojencov rýchla. Zmeniť by sa v tom prípade mohol aj americký vojenský postoj, napísala agentúra AFP. "Severná Kórea dokončila prípravy na ďalší jadrový test a myslím si, že sa len čaká na politické rozhodnutie," povedal na tlačovej konferencii minister Pak Čin. Podľa neho by test vyvolal nové medzinárodné sankcie.

Blinken vyjadril znepokojenie z možnosti, že KĽDR uskutoční svoj siedmy jadrový test. "Sme pripravení na všetky scenáre," uviedol Blinken. USA podľa neho rokujú so spojencami v oblasti - popri Južnej Kórei tiež s Japonskom - a zvažujú zmenu svojho krátkodobého i dlhodobého vojenského postoja. "Budeme vyvíjať tlak do doby, kým režim v Pchjongjangu zmení kurz," povedal šéf americkej diplomacie. Súčasťou nátlaku sú sankcie proti predstaviteľom KĽDR, ale tiež ruským a čínskym subjektom, ktoré Severnej Kórei pomáhajú s rozvojom balistických rakiet aj jadrového programu.

Severná Kórea tento rok uskutočnila už 18 raketových testov, uviedla agentúra AP. Raketové aj jadrové testy KĽDR zakazujú rezolúcie OSN. Na konci mája USA v Bezpečnostnej rade OSN navrhli sprísnené sankcie proti Pchjongjangu, návrh ale vetovali Rusko a Čína. Cez víkend KĽDR vystrelila aj niekoľko delostreleckých striel, ktoré by v prípade zamierenia mohli zasiahnuť okolie juhokórejskej metropoly Soulu.