Keď sa zobudila po plastickej operácii, niečo sa jej nezdalo: Potom zistila desivú pravdu

Courteney Smith si bude svoju chirurgickú úpravu zadku pamätať navždy. Na operačnom stole zomrela. Našťastie, lekárom sa ju podarilo priviesť naspäť k životu.

Courteney z britského Hertfordshire cestovala za operáciou do Turecka, píše New York Post. Mala absolvovať jednoduchý zákrok, pri ktorom lekári extrahujú prebytočný tuk z určitých oblastí tela a prenášajú ho do zadku. Hneď po príchode do tureckej nemocnice však veci nabrali rýchly spád. „Bolo to doslova tak, že len čo odo mňa zobrali peniaze, všetko sa zmenilo. Všetko to bolo neprofesionálne. Nemyslím si, že vedeli, čo robia,“ povedala matka dvoch detí.

Namiesto predoperačného stretnutia s lekármi, chirurg svojvoľne zobral veci do vlastných rúk. „Mala som mať konzultáciu. Ale povedali mi, že kliniku ešte neotvárajú tak skoro, a preto doktor len prišiel dnu, nakreslil mi čiary a to bolo všetko,“ povedala Courteney. Chirurg sa jej ani nespýtal, ako to chce mať. „Povedal len, že všetky anglické ženy majú rady postavu presýpacích hodín,“ dodala. Hneď po prebudení z päťhodinovej operácie (ktorá mala trvať tri hodiny), žena vedela, že sa niečo pokazilo.

„Keď som sa zobudila, ležala som na zadku. Bolo mi jasné, že tak by som ležať nemala. Bolesť, ktorú som cítila, bola 1000-krát horšia ako pôrod. Nedalo sa to vydržať. Doslova som si myslela, že umieram,“ spomínala. Jej trápenie sa zhoršilo, keď sa jej zdravotníci pokúsili vyzliecť odev. „Keď zo mňa dávali ten odev dole, kričala som a plakala. Môj zadok vyzeral, ako keby som dostala kožný štep,“ vysvetlila Courteney.

Po operácii ju previezli do neďalekej pooperačnej vily, kde sa mala zotavovať sedem dní. Na mieste však neboli žiadni lekári. „Na druhý deň po operácii ma už uložili na brucho, ale ťažko sa mi dýchalo a bolelo ma na hrudi. Mala som tam obrovskú hrču a modrinu,“ povedala. Zamestnanci vily sa jej otázkam chabo vyhovárali. „Pýtala som sa ich, prečo tam mám modrinu a povedali, že to bolo kvôli liposukcii. Tá však nepokračuje nad prsia,“ zdôverila sa. Kvôli neprestávajúcej bolesti sa musela vrátiť naspäť na kliniku.