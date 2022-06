Saudská Arábia sa chystá na púť hadždž, zrušila niektoré pandemické opatrenia

Saudská Arábia v pondelok oznámila, že vo väčšine uzatvorených priestorov nebude vyžadovať prekrytie horných dýchacích ciest rúškom.

Ide o ďalšie uvoľnenie protipandemických opatrení pred blížiacou sa júlovou púťou hadždž do Mekky, píše agentúra AFP. Do Saudskej Arábie by podľa AFP mohlo na túto výročnú púť zavítať až 850.000 pútnikov zo zahraničia. Prvá skupina zahraničných pútnikov od začiatku pandémie pricestovala do Saudskej Arábie už v máji z Indonézie.

Rúška budú naďaľej povinné v mešite Al-Masdžid al-Harám v Mekke, kde sa nachádza ústredná svätyňa moslimov Kába, ako aj v Prorokovej mešite v meste Medína, kde je pochovaný prorok Mohamed. Ľudia sa tiež nebudú musieť pri vstupe do interiérov preukazovať potvrdením o očkovaní. Vo väčšine uzatvorených priestoroch nebude prekrytie horných dýchacích ciest povinné, majitelia prevádzok ho však môžu podľa vlastného uváženia aj naďalej vyžadovať, píše saudskoarabská štátna tlačová agentúra.

Púť do Mekky s názvom hadždž je jedným z piatich pilierov islamu. Takmer týždenná moslimská púť je jedným z piatich pilierov islamu a aspoň raz za život ju musí absolvovať každý moslim, ktorý je telesne i duševne zdravý a má na cestu do Mekky finančné prostriedky.

Saudská Arábia v roku 2020 oznámila, že pre pandémiu koronavírusu umožní do Mekky prísť len 1000 pútnikom. O rok neskôr povolila účasť 60.000 zaočkovaným osobám s povolením na pobyt v Saudskej Arábii, ktorí boli vybraní prostredníctvom lotérie. Moslimovia zo zahraničia sa však na púti zúčastniť nesmeli. Saudskoarabskí predstavitelia v apríli oznámili, že tento rok povolia púť do Mekky až jednému miliónu domácich i zahraničných pútnikov. Zúčastniť sa na nej môžu zaočkovaní moslimovia mladší ako 65 rokov. Tohtoročný hadždž bude prebiehať od 7. do 12. júla.