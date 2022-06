Kyjevská kaviareň ponúka croissanty Boris Johnson: Pohľad na zákusok musí rozosmiať i premiéra!

Jedna kyjevská kaviareň začala ponúkať croissanty pomenované na počet britského premiéra Borisa Johnsona.

Fotogaléria 22 fotiek v galérii

Od bežných croissantov sa odlišujú "čiapkou" z krému, ktorá pripomína strapaté vlasy britského štátnika. O objave informovala britská veľvyslankyňa Melinda Simmonsová, ktorá si hneď tiež jedného "johsona" dopriala. Croissant vyzdobený na počesť britského premiéra sa ponúka za 97 hrivien,

Nie je to jediná pocta, ktorej sa Johnsonovi na Ukrajine dostalo. V médiách sa minulý týždeň objavila správa, že britského premiéra prijali v Černihive na severe Ukrajiny do radov kozákov, príslušný diplom sľubujú miestni kozáci odoslať do Londýna. Medzitým dokonca vznikol aj obraz novopečeného kozáka. Správa ukrajinských médií zaujala aj ruskú redakciu BBC.

Сьогодні я знайшла у київському кафе круасан Борис Джонсон. pic.twitter.com/k3zXSJB6Hy — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 11, 2022

Johnson bol prijatý medzi kozákov pod menom Boris Čuprina. "Prečo Čuprina? Pretože vidíte, že má strapatý účes, čo zdôrazňuje jeho charakter, jeho vôľu. Priamo v jeho tvári môžete vidieť, že je to veľký muž, "vysvetlil Andrij Lisovyj, ktorý je v Černihive zástupcom riaditeľa oblastného historického múzea. Práve v ňom bude obraz "Borisa Čuprinu" umiestnený.

Britský premiér je na Ukrajine populárny kvôli svojmu postoju voči ruskej invázii, ktorá sa začala 24. februára. "Som rád, že sme nestratili dôležitého spojenca, sú to skvelé správy," okomentoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zotrvanie Johnsona na čele britskej vlády po hlasovaní nespokojných členov jeho vlastnej strany. V ňom sa ukázalo, že Johnson sa ďalej teší dôvere väčšiny konzervatívnych poslancov.