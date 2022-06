Vo Francúzsku sa schyľuje k voľbám: Každú chvíľu začne prvé kolo, Macron bude musieť bojovať o vplyv

Francúzi budú v nedeľu (12.6.) v prvom kole volieb vyberať svojich zástupcov do dolnej komory parlamentu, Národného zhromaždenia.

V 577 obvodoch bude o rovnaký počet mandátov súperiť na 6300 kandidátov. Pre uľahčenie výberu voličom vznikli štyri koalície na čele tej stredovej stojí Emmanuel Macron, ktorý v aprílových voľbách obhájil post prezidenta. O tom, akú veľkú moc bude mať tento centristický politik v nasledujúcich rokoch, však rozhodnú práve parlamentné voľby.

Väčšina volebných miestností sa otvorí o 08:00 a zavrie o 18:00, vo veľkých mestách o dve hodiny neskôr. V zámorských územiach, ktoré ležia v inom časovom pásme, sa hlasovalo už v sobotu. Francúzi žijúci v zahraničí si svojich 11 zástupcov vyberali už počas minulého víkendu, rovnako tak obyvatelia Francúzskej Polynézie, a dnes hlasujú v druhom kole. Prvé odhady volebných výsledkov sa očakávajú bezprostredne po uzavretí posledných volebných miestností o 20.00 h.

Predvolebná kampaň, podľa médií minimálna a nevýrazná, skončila v piatok o polnoci. Aj ona, spolu s celkovou otupelosťou voči politickému dianiu a zapojeniu lídrov na poslednú chvíľu, prispieva podľa francúzskych médií k nezáujmu voličov. Čaká sa účasť 45 až 50 percent voličov. Na čele posledných prieskumov stáli so zhruba 26 percentami centristická koalícia Spolu, podporujúca Macrona, a ľavicová koalícia Nová ľudová, socialistická a ekologická únia (NUPES), ktorú vedie krajne ľavicový politický veterán Jean-Luc Mélenchon. Na treťom mieste je krajne pravicová strana Národné združenie (RN) Marine Le Penovej, ktorú plánuje voliť asi 21 percent opýtaných.

Macronove Spolu potrebuje v parlamente získať väčšinu, aby mohol prezident naďalej presadzovať reformy. Ak by vyhralo iné zoskupenie, nasledovala by kohabitácia. Macron by musel vymenovať premiéra z víťazného tábora a prišiel by o väčšinu právomocí, okrem zahraničnej politiky.

Vo Francúzsku pre parlamentné voľby platí dvojkolesový väčšinový volebný systém. Z každého z 577 obvodov vzíde jeden poslanec. Pokiaľ v prvom kole nikto nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, pričom táto väčšina je najmenej štvrtinou všetkého počtu v obvode zapísaných voličov, koná sa kolo druhé. Do toho postupujú všetci, ktorí získali aspoň 12,5 percenta hlasov alebo minimálne prví dvaja kandidáti v každom obvode. Druhé kolo sa tento rok koná 19. júna.