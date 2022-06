Prezident Abbás má na Washington jasnú požiadavku: Túto organizáciu treba vylúčiť zo zoznamu teroristických subjektov

Palestínsky prezident Mahmúd Abbás prijal v sobotu v Ramalláhu americkú delegáciu vedenú námestníčkou ministra zahraničných vecí pre blízkovýchodné záležitosti Barbarou Leafovou.

Prijatie sa uskutočnilo pred očakávanou návštevou prezidenta USA Joea Bidena na Blízkom východe, informovala agentúra AFP.

Abbás počas stretnutia zopakoval svoje požiadavky na vyradenie Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP) z amerického zoznamu teroristických subjektov, uviedla kancelária palestínskeho prezidenta.

Žiadal aj opätovné otvorenie kancelárie OOP vo Washingtone a amerického konzulátu vo východnom Jeruzaleme.

Oba tieto úrady boli zavreté za vlády Bidenovho predchodcu v úrade, prezidenta USA Donalda Trumpa.

Biden prisľúbil opätovné otvorenie konzulátu, ktorý bol zatvorený za vlády Trumpa, ktorého administratíva uznala Jeruzalem za hlavné mesto Izraela. Tento krok Spojených štátov rozhneval Palestínčanov, pretože východnú časť Svätého mesta považujú za hlavné mesto svojho budúceho štátu.

Izrael je však proti palestínskemu konzulátu v Jeruzaleme - tvrdí, že USA by mali túto svoju diplomatickú misiu otvoriť v Ramalláhu - sídle Palestínskej samosprávy na okupovanom Západnom brehu.

AFP pripomenula, že USA medzitým v uplynulých dňoch zmenili názov svojho oddelenia pre palestínske záležitosti na Úrad pre palestínske záležitosti (OPA) - avšak bez toho, aby ho definovali ako konzulát.

Tento úrad "pôsobí pod záštitou veľvyslanectva USA v Jeruzaleme a o podstatných záležitostiach podáva správy priamo" ministerstvu zahraničných vecí USA.

Americký prezident prednedávnom oznámil, že zvažuje cestu do Saudskej Arábie, Izraela a na palestínske územia - mala by sa konať v júli. Leafovej prebiehajúca návšteva v oblasti má pre Bidena pripraviť pôdu, konštatoval denník The Times of Israel.