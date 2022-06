Von der Leyenová je opäť v Kyjeve: Na Ukrajinu prišla rokovať o vstupe krajiny do EÚ

Informuje o tom agentúra DPA. Očakáva sa, že EK v piatok 17. júna zverejní svoje hodnotenie, či by Ukrajine, vojensky napadnutej susedným Ruskom mal byť udelený štatút kandidátskej krajiny pre členstvo v EÚ. "S prezidentom Zelenským zhodnotím spoločnú prácu potrebnú na rekonštrukciu a pokrok, ktorý Ukrajina dosiahla na svojej európskej ceste,“ uviedla šéfka EK v príspevku na twitteri.

🇺🇦 Good to be back in Kyiv.



With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path.



Європа з вами! pic.twitter.com/JqtXvgamkV