Výroky indického premiéra spustili peklo: Polícia strieľala do demonštrantov, moslimské krajiny sú v pozore

Indická polícia zastrelila dvoch demonštrantov a 130 ďalších zatkla počas pouličných nepokojov vyvolaných výrokmi predstaviteľov vládnej strany o islamskom prorokovi Mohamedovi. S odvolaním sa na tamojšie úrady o tom v sobotu informovala agentúra AFP.

Napätie v Indii a pobúrenie v islamskom svete rastie od minulého týždňa, keď sa dvaja vplyvní predstavitelia Indickej ľudovej strany (BJP) premiéra Naréndru Módího (BJP), Nupur Šarmová a Navín Džindal, dopustili výrokov považovaných za urážku islamského proroka Mohameda a jeho manželky Ajše. Ideológiou BJP je hinduistický nacionalizmus.

Moslimovia po piatkových modlitbách vo veľkom počte vyšli do ulíc Indie i jej susedných krajín s cieľom odsúdiť tieto výroky. Policajti strieľali do davu vo východoindickom meste Ránčí. "Polícia bola nútená strieľať s cieľom rozohnať protestujúcich... výsledkom čoho sú dvaja mŕtvi," povedal pre AFP predstaviteľ tamojšej polície, podľa ktorého dav nerešpektoval jej nariadenie nepochodovať od mešity smerom k miestnemu trhovisku. Keď sa policajti pokúšali rozpustiť zhromaždenie pomocou obuškov, demonštranti do nich hádzali kamene a fľaše.

Úrady v meste následne prerušili internetové spojenie a vyhlásili zákaz vychádzania. Atmosféra bola podľa miestnych obyvateľov, ktorých citovala AFP, napätá aj v sobotu. Za hanlivé vyjadrenia predstaviteľov vládnej strany požadujú od Indie ospravedlnenie Katar, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Omán, Indonézia, Malajzia, Pakistan, Irán a Afganistan. V niektorých arabských krajinách sa už v tejto súvislosti objavili aj výzvy na bojkot indického tovaru.