Peklo na zemi! V troskách Mariupoľa sa rozkladajú mŕtvoly, Rusko všetko blokuje: Toto hrozí obyvateľom

Zástupca starostu Mariupoľa upozorňuje, že zdravotné podmienky v okupovanom ukrajinskom meste sa zhoršujú. Približne 100-tisíc obyvateľov, ktorí sú stále v meste, podľa Serhija Orlova, ktorý už v Mariupoli nie je, čelí rastúcej hrozbe ochorení, vrátane cholery. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

„Myslíme si, že je to určite možné, vzhľadom na tieto podmienky, nefungujúci kanalizačný systém, množstvo mŕtvol, ktoré sú, bohužiaľ, v ruinách, a nedostatok lekárskej pomoci v meste v tejto chvíli,“ vysvetlil a dodal, že Rusko „stále všetko blokuje, akékoľvek snahy ukrajinskej administratívy dostať tam nejako humanitárnu pomoc“.

V meste podľa jeho slov nepracuje žiadna humanitárna organizácia, Červený kríž, Svetová zdravotnícka organizácia ani Organizácia Spojených národov. „Takže naši občania dostávajú nejakú malú humanitárnu pomoc od ruských okupantov, no to je podľa našich odhadov príliš málo, je to asi desatina potrebného množstva potravín a vody. Spolu s ich končiacimi zásobami jedla a úspor a bez práce, je to momentálne humanitárna kríza,“ doplnil Orlov.

Na kritickú situáciu v oblasti vo svojej dnešnej správe upozornilo aj britské ministerstvo obrany. Rusko podľa neho nedokáže obyvateľom na okupovaných územiach poskytnúť základné služby, prístup k pitnej vode je nestabilný a pokračujú rozsiahle výpadky telefónnych a internetových služieb.

V Chersone je kritický nedostatok liekov a Mariupoľ čelí hrozbe vypuknutia epidémie cholery, pričom prípady ochorenia sa v meste objavujú už od minulého mesiaca. „Zdravotná starostlivosť v Mariupoli je pravdepodobne na pokraji kolapsu a rozsiahla epidémia cholery to ešte zhorší,“ konštatujú Briti.