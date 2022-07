Mama prihlásila dcéru do partnerskej reality šou: Odpadnete, čo im na ňu bonzla!

V zahraničí to žije bláznivou reality šou Love Island, kde sa v jednej vile stretne celý rad sexi ľudí bez partnerov. Súťažiaci museli prejsť prísnym výberom, avšak jedna žena bolo výnimkou.

Ako uvádza portál Mirror, zatiaľ čo všetci súťažiaci sa horlivo tešili na príchod do vily, jedna žena sa na sociálnej sieti TikTok priznala, že to v jej prípade bolo úplne inak. Síce sa prihlásila, avšak vôbec o tom nevedela. Správu o tom, že má ísť do bláznivej reality šou, sa dozvedela až po tom, ako ju prijali.

Rylee Schindlerová z USA tvrdí, že ju do súťaže prihlásila jej vlastná mama. Jej proaktívna mama v mene Rylee podala žiadosť a počas celého procesu predstierala, že je jej dcérou, pričom otázky vypĺňala, akoby bola 19-ročná hudobníčka. Rylee povedala, že o to svoju mamu nikdy nežiadala, a tiež tvrdí, že sa jej na to pred odoslaním žiadosti ani len neopýtala.

Tajomstvo prasklo až po tom, ako sa jej mama snažila nenápadne vysvetliť cez správu, že sa má správať prirodzene, keď ju bude kontaktovať kastingový riaditeľ Love Islandu.