Čaká snáď Harry, že sa mu ospravedlnia? Blízka spolupracovníčka nenechala na princovi suchú nitku

Vzdal sa povinností, odišiel z krajiny a ešte aj poohováral kráľovskú rodinu vo všakovakých televíziách. A teraz sa cíti ignorovaný a očakáva ospravedlnenie. Reč je o princovi Harrym.

Angela Levin s Harrym strávila rok pri písaní jeho biografie. Teraz tvrdí, že princ „totálne zúri“. So svojou manželkou Meghan a s deťmi Archiem a Lilibet strávili v Británii štyri dni, no zrejme si ich predstavovali inak.

Žiadne veľké zmierenie sa nekonalo. Kráľovná sa s nimi síce stretla, ale zverejnenie spoločnej fotky s malou Lilibet nepovolila. Podľa informácií zo zákulisia sa v súkromí stretli aj s Charlesom a Camillou. A to bolo všetko. Ostatní členovia kráľovskej rodiny Harryho viac-menej ignorovali. Jeho brat William sa s ním osobitne nestretol vôbec.

„Myslím si, že je veľmi, veľmi nahnevaný, že ho ignorovali. Cíti, že mu dlhujú ospravedlnenie,“ povedala Angela Levin pre denník The Sun. „Je to však on, kto by sa mal ospravedlniť. V interview s Oprah povedal, že ho otec odrezal. Nemôžete len tak chodiť okolo a byť hrubý k ľuďom a potom očakávať, že mu opäť otvoria svoje srdce,“ uza­vrela Levin.