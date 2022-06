Expert na reč tela si posvietil na Meghan: Nemilé hodnotenie! Toto veru nezatají

Celý svet na ňu upieral oči. Manželka princa Harryho Meghan sa po dvoch rokoch vrátila na britskú pôdu, a preto niet divu, že bola v hľadáčiku zvedavých ľudí. Expert na reč tela si na ňu posvietil.

Ako uvádza portál The Sun, expert Jesús Enrique Rosas analyzoval reč tela vojvodkyne zo Sussexu počas osláv 70. výročia kráľovej Alžbety II. na tróne. Sledoval ju od chvíle, keď prišla na ceremóniu v Katedrále svätého Pavla, až po moment, keď odišla. A všimol si jeden zvláštny detail.

V rozhovore pre The Express upriamil pozornosť na moment, keď princ Harry naznačil svojej manželke, aby si pri vystupovaní z auta skontrolovala golier šiat. „Keď som kontroloval zábery, všimol som si, že všetci spomínali, ako si Meghan opravuje golier a vždy to bola ľavá strana. Treba povedať niečo o upokojujúcich gestách," vysvetlil. „Toto gesto robíme, aby sme sa upokojili. Môže to byť oprava oblečenia alebo dotyk tváre, alebo v prípade Harryho dotyk jeho svadobného prsteňa,“ dodal a vysvetlil, že dôvodom je uvoľnenie stresu. Meghan bola teda počas osláv viditeľne nervózna.